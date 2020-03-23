Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığının talebini hızla karşıladıklarını ve bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını bildirdi.

Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığının talebini hızla karşıladıklarını ve bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılması için 4,5 milyar liralık ek kaynak sağladıklarını kaydetti.

Yeni 32 bin personelin alımını da onayladıklarını belirten Bakan Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:20 Kaynak: AA

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