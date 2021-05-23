Sağlık çalışanlarının sera ve tarlalarda zorlu "aşı" mesaisi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan aşı ikna ekipleri, serada, tarlada üretim yapanların yanına giderek yüksek nem ve sıcağa rağmen giydikleri koruyucu ekipmanlarla görevlerini fedakarca yürütüyor.

Aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği kentte, aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların bilgilendirilmesi için kurulan ekip, titizlikle çalışma yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 35 kişilik aşı ikna ekibi, hem telefonla arayarak hem de evlere, tarla ve seralara giderek aşı yaptırmayanlarla görüşüyor.

Hava sıcaklığının 35, nem oranının zaman zaman yüzde 90'lara ulaştığı kentte, tulumlarını giyen, maskelerin üzerine koruyucu siperlik takan ekip, tarlada, serada hasat yapanların adreslerine gidiyor.

Gece gündüz demeden sıcak hava ve yüksek neme rağmen fedakarca çalışan ekip, çeşitli endişeleri olduğu için aşı yaptırmayan 4 bin 240 kişiyi ikna ederek, aşılanmasını sağladı.

Aksu İlçe Sağlık Müdürlüğünden Doktor Gülbahar Arslan ve beraberindeki 4 kişilik ekip, görevleri sırasında sık sık siperlik ve tulumlarını da dezenfekte ediyor.

"Tulumların içinde dayanmaya çalışıyoruz"

Doktor Arslan, AA muhabirine, sistemde aşı hakkı tanınmasına rağmen aşı olmayan vatandaşların endişelerini gidermek için sahaya çıktıklarını söyledi.

Vatandaşa bilgiler verdiklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Kovid-19'u sadece aşıyla önleyebiliriz. Anlatmak için vatandaşın evine, serasına gidiyoruz. Aksu bölgesinde sera çok fazla, vatandaş serasında oluyor. Biz de nerede bulursak, aşının önemini anlatıyoruz. Acil müdahale çantalarımız yanımızda oluyor. İkna olduklarında o dakikada aşı yapabiliyoruz. Tulumların içinde dayanmaya çalışıyoruz. Biraz terliyoruz ama mücadelemizi başarıya ulaştırmak için uğraşıyoruz. Tulumları çıkarınca terden ıslanmış oluyoruz."

"Günün 12 saati ter döküyoruz"

Serik İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli pratisyen hekim Abdullah Topçuoğlu da aşının hayati öneme sahip olduğunu, vatandaşın sağlığı için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kovid-19'un ağır bir hastalık olduğuna dikkati çeken Topçuoğlu, "Tek hedefimiz salgını önlemek. Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli. Onun için sabah 08.00'de başlayıp, gece 24.00'e kadar ter döküyoruz. Hava sıcak ama dayanıyoruz." dedi.

"Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanma"

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de sağlık ekiplerinin salgının başladığı ilk günden bu yana fedakarca çalıştığını söyledi.

Kentte aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Hülür, "Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanma. Onun için aşı ikna ekibiz, vatandaşın ayağına giderek, tereddütlerini gideriyor, aşısını yapıyor. Sıcak havaya rağmen tulumların içinde fedakarca çalışıyorlar. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Ayağımıza kadar geliyorlar"

Ekibinin aşı için ikna ettiği vatandaşlardan biri de Çamköy Mahallesi'ndeki bir çiçek serasında çalışan 56 yaşındaki Necati Pınar oldu. Pınar için haziran ayına randevu oluşturuldu.

Aşılanmaya ikna edilen Necati Pınar serada bile maske taktığını, tedbirlere özen gösterdiğini belirtti.

Ekibi karşısında görünce şaşırdığını anlatan Pınar, "Ayağımıza kadar geliyorlar. Aşı olmaya gidemeyenler için iyi bir avantaj. Hastaneye gidemediyseniz, evde, serada aşı olabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.