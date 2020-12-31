Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hizmeti tarihi uzatıldı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hizmeti tarihi uzatıldı
31.12.2020 11:53
Pandemi döneminde ön saflarda hizmet veren sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hizmeti 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Pandemi döneminde ön saflarda hizmet veren sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hizmeti 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgının ilk günlerinden beri sağlık çalışanlarına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Bir kahraman gibi vatandaşlara hizmet veren sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşımları 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın alınan kararı yayınladığı sosyal medyadaki mesajıyla duyurdu. Başkan Büyükakın mesajında, "2020'nin kahramanları sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşımı 31 Mart 2021'e kadar uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ
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