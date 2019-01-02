Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanlarının Yeni Yıl Beklentisi

Sağlık Çalışanlarının Yeni Yıl Beklentisi

1 saat önce

Türk Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı İbrahim Ekiz, 2019'un ek zam başta olmak üzere taleplerin karşılandığı, beklentilerin yerine getirildiği bir yıl olmasını diledi.

Sağlık Çalışanlarının Yeni Yıl Beklentisi, System.String[]
Türk Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı İbrahim Ekiz, 2019'un ek zam başta olmak üzere taleplerin karşılandığı, beklentilerin yerine getirildiği bir yıl olmasını diledi.

Ekiz, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'in sağlık çalışanlarının beklentilerinin karşılanamadığını, ekonomik kayıpların kendisini fazlasıyla hissettirdiği bir yıl olduğunu öne sürdü.

Yeni yıldan önemli beklentileri olduğunu belirten Ekiz, "Umarız ki 2019 yılı, ek zam başta olmak üzere taleplerin karşılandığı, beklentilerin yerine getirildiği bir yıl olur. 2019 yılının devletin verdiği görevle milletine hizmet eden kamu çalışanları için iyi ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ekiz, Türk Sağlık Sen olarak yılmadan mücadelelerini sürdüreceklerine ifade ederek, şunları kaydetti:

"2019'da da hak bildiğimiz yolda çalışanın her zaman yanında olacağız. Nerede bir haksızlık varsa karşısında duracak, mağduriyetlerin sonlanması ve çalışanların hak ettiklerini alması için elimizden geleni yapacağız. Bu şanlı mücadelemizde de tüm çalışanlardan bize destek olmalarını bekliyoruz. Gücünüz gücümüze güç katacak, azmimizi daha da artıracaktır diyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:16 Kaynak: AA

Giresun, Güncel
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