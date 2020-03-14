"Sağlık Çalışanlarının, Zor Hastaya Yaklaşım Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi"ne MARKA'dan...

DÜZCE (AA) Düzce Valiliği tarafından "Sağlık Çalışanlarının, Zor Hastaya Yaklaşım Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi"nin marka tarafından destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kurumsal kapasitenin arttırılması, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi amacıyla Vali Zülkif Dağlı'nın teşvikleriyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sağlık Çalışanlarının, Zor Hastaya Yaklaşım Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi"nin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2020 yılı ocak-şubat dönemi için uygulanan "Teknik Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Projenin amacının kentte Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren sağlık tesislerinde görev yapan uzman hekim, pratisyen hekim, diş hekimi, ebe, hemşire, tıbbi sekreter, güvenlik görevlisi ve hasta karşılama personelinin günlük uygulamalarında kendilerini zor durumda bırakan, çaresizlik ve yetersizlik duygusu yaşamalarına yol açan hastalara yaklaşım becerilerinin geliştirilmesine yönelik tespitlerde bulunmak ve çözüm yolları üretmek olduğu kaydedildi.

Proje ile sağlık çalışanlarının zor hasta ile sağlıklı iletişim kurabilmelerinin sağlanması ve vatandaş memnuniyeti odaklı sağlık hizmeti verilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje kapsamında, vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için, sağlık çalışanlarına yönelik olarak; kendini tanıma, zor hasta/zor insanı tanıma, zor hasta ile iletişimde farkındalığın sağlanması, stres yönetimi ile ilgili teorik anlatımlar, örneklerle aktarım ve pratik uygulamalar hakkında eğitimler verilecektir."