Son dakika haber: SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA ESNAFIN YOL VERME KAVGASI - Son Dakika
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Son dakika haber: SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA ESNAFIN YOL VERME KAVGASI

20.10.2022 13:28

Son dakika haber: BAĞCILAR'da ambulansın geçişi sırada bir peynirci dükkanına mal indiren kamyonetin yoldan çekilmemesi nedeniyle, sağlık çalışanları ile esnaf arasında kavga çıktı.

BAĞCILAR'da ambulansın geçişi sırada bir peynirci dükkanına mal indiren kamyonetin yoldan çekilmemesi nedeniyle, sağlık çalışanları ile esnaf arasında kavga çıktı.

Bağcılar Yenigün Mahallesi 605 sokakta 18 Ekim Salı günü peynirci dükkanına mal indirildiği sırada bir ambulans sokağa girdi. Ambulans mal indirilen kamyonetin sokağı kapatması nedeniyle geçemedi. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri ile peynirci dükkanında çalışan Bahattin Ö. arasında tartışma çıktı. Bahattin Ö., ambulanstakilere aşağı inmelerini söyledi. Sağlık görevlilerinden biri aşağıya indi.

İkili arasında arbede çıkınca diğer, sağlık görevlileri ambulanstan inerek tarafları ayırmaya çalıştı. Sağlık personellerinden Ç.G., Bahattin Ö.'yü sakinleştirmek isterken, olaya tanıklık eden bir kişi de araya girerek, tartışmaya dahil oldu. Bunun üzerine Bahattin Ö., kavgayı ayıran ve kendisini de sakinleştirmeye çalışan Ç.G.'ye saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ekipler saldırıya uğrayan sağlık personeli Ç.G.'nin ifadelerinden saldırganın Bahattin Ö. olduğunu belirledi. Sağlıkçıların darp edildikleri sırada kendilerini tutan kişiden de şikayetçi olmaları üzerine polis ekipleri Tahsin A. olduğu tespit edilen şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber: SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA ESNAFIN YOL VERME KAVGASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA ESNAFIN YOL VERME KAVGASI - Son Dakika
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