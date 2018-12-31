Sağlık dolu bir yıl için…

Yeni hedefler ve dilekleri beraberinde getiren yeni yılda daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlere bu amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için vücudu dengede tutmaya, hem düşünsel hem de fiziksel olarak daha aktif olabilmeye yönelik tavsiyeler.

Yeni hedefler ve dilekleri beraberinde getiren yeni yılda daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlere bu amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için vücudu dengede tutmaya, hem düşünsel hem de fiziksel olarak daha aktif olabilmeye yönelik tavsiyeler…

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