Son Dakika Haberleri: Sağlık dolu bir yıl için…

Sağlık dolu bir yıl için…

10 dakika önce

Yeni hedefler ve dilekleri beraberinde getiren yeni yılda daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlere bu amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için vücudu dengede tutmaya, hem düşünsel hem de fiziksel olarak daha aktif olabilmeye yönelik tavsiyeler.

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Yeni hedefler ve dilekleri beraberinde getiren yeni yılda daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlere bu amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için vücudu dengede tutmaya, hem düşünsel hem de fiziksel olarak daha aktif olabilmeye yönelik tavsiyeler…
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:10 

Ekonomi
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