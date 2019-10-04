Son Dakika Haberleri: Sağlık durumu sosyal medyada tartışma konusu olan Bahçeli'den Kılıçdaroğlu için 'Yüce Divan' çıkışı
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Sağlık durumu sosyal medyada tartışma konusu olan Bahçeli'den Kılıçdaroğlu için 'Yüce Divan' çıkışı

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı yazılı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "yüce divan" çıkışında bulundu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini söyledi

Sağlık durumu sosyal medyada tartışma konusu olan Bahçeli'den Kılıçdaroğlu için 'Yüce Divan' çıkışı, System.String[]

Son günlerde sağlık durumu sosyal medyada tartışma konusu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamayla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "yüce divan" çıkışında bulundu.


'CHP'nin Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle çatıştığını' iddia eden Bahçeli, "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:31 
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