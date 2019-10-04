Sağlık durumu sosyal medyada tartışma konusu olan Bahçeli'den Kılıçdaroğlu için 'Yüce Divan' çıkışı

Son günlerde sağlık durumu sosyal medyada tartışma konusu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamayla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "yüce divan" çıkışında bulundu.



'CHP'nin Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle çatıştığını' iddia eden Bahçeli, "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" dedi.