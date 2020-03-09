Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 12 yıllık uzman çavuş Selman Gök'ün paraşütten atlayabilmek için sağlık raporu almaya gittiğinde, sol böbreğinin doğuştan mesaneye yakın bir yerde olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle sözleşmesi uzatılmayan Gök (35), şimdi belediyede zabıta olmak istiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 12 yıl uzman çavuş olarak görev yapan 2 çocuk babası Selman Gök, 4 yıl önce, paraşüt eğitimi için doktor raporu almaya gitti. Ancak yapılan muayene sırasında sol böbreğinin mesanesine yakın bir yerde olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine sözleşmesi, 'sağlı durumu elverişli olmadığı' gerekçesiyle uzatılmadı.

12 yıl boyunca Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'nde görev yaptığını anlatan Selman Gök, "Paraşütten atlamak için rapor almaya gittiğim sırada, böbreğin olması gereken yerde değil de başka bir yerde olduğunu öğrendik. Bu süreçten sonra sıhhi izin aldım. 13 Ocak itibarıyla da ilişiğim kesildi. Doktorların söylediğine göre, benim durumumda olan birisi askere dahi alınmıyormuş. Yani 'askerliğe elverişli değildir' raporu veriliyormuş. Ben 2005 yılında askere gittim, 15 ay askerlik yaptım ve çatışmada sağ el işaret parmağımdan yaralandım, uzuv kaybım var. Uzman çavuş oldum, sevdim, gönül verdim bu işe. Çok şükür onurla, gururla yaptığım mesleğimde yıllar içerisinde komutanlarımız tarafından verilen takdirnamelerle ödüllendirildim. 12 yıl boyunca ailemden defalarca uzakta kaldım" dedi.

ZABITA OLMAK İSTİYOR

2008 yılında Güneş Harekatı Operasyonu'na katıldığını, herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamadığını kaydeden Gök, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmak gurur verici, onur verici. Şükürler olsun ki bunu yaşadım. Kendimle gurur duyuyorum. Ama böyle bir şeyle karşılaştım. Bu süreç beni çok yıprattı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 92'inci maddesi uyarınca, biz açıktan atama ile belediyelere başvurup, normal devlet memuru, zabıta memuru ya da itfaiye eri olabiliyoruz. Bu süreçten sonra onlara başvuracağım. İnşallah buralarda kadro buluruz. Belediyelere başvurumu yaptım cevap bekliyorum. Başka çarem yok. SGK'da doğuştan gelen bir rahatsızlık olduğu için malulen de emekli etmedi" diye konuştu.