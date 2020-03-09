Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor - Son Dakika

Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

6 saat önce

Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor ADANA'nın Kozan ilçesinde, 12 yıllık uzman çavuş Selman Gök'ün paraşütten atlayabilmek için sağlık raporu almaya gittiğinde, sol böbreğinin doğuştan mesaneye yakın bir yerde olduğu ortaya çıktı.

Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor, System.String[]

Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 12 yıllık uzman çavuş Selman Gök'ün paraşütten atlayabilmek için sağlık raporu almaya gittiğinde, sol böbreğinin doğuştan mesaneye yakın bir yerde olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle sözleşmesi uzatılmayan Gök (35), şimdi belediyede zabıta olmak istiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 12 yıl uzman çavuş olarak görev yapan 2 çocuk babası Selman Gök, 4 yıl önce, paraşüt eğitimi için doktor raporu almaya gitti. Ancak yapılan muayene sırasında sol böbreğinin mesanesine yakın bir yerde olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine sözleşmesi, 'sağlı durumu elverişli olmadığı' gerekçesiyle uzatılmadı.

12 yıl boyunca Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'nde görev yaptığını anlatan Selman Gök, "Paraşütten atlamak için rapor almaya gittiğim sırada, böbreğin olması gereken yerde değil de başka bir yerde olduğunu öğrendik. Bu süreçten sonra sıhhi izin aldım. 13 Ocak itibarıyla da ilişiğim kesildi. Doktorların söylediğine göre, benim durumumda olan birisi askere dahi alınmıyormuş. Yani 'askerliğe elverişli değildir' raporu veriliyormuş. Ben 2005 yılında askere gittim, 15 ay askerlik yaptım ve çatışmada sağ el işaret parmağımdan yaralandım, uzuv kaybım var. Uzman çavuş oldum, sevdim, gönül verdim bu işe. Çok şükür onurla, gururla yaptığım mesleğimde yıllar içerisinde komutanlarımız tarafından verilen takdirnamelerle ödüllendirildim. 12 yıl boyunca ailemden defalarca uzakta kaldım" dedi.

ZABITA OLMAK İSTİYOR

2008 yılında Güneş Harekatı Operasyonu'na katıldığını, herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamadığını kaydeden Gök, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmak gurur verici, onur verici. Şükürler olsun ki bunu yaşadım. Kendimle gurur duyuyorum. Ama böyle bir şeyle karşılaştım. Bu süreç beni çok yıprattı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 92'inci maddesi uyarınca, biz açıktan atama ile belediyelere başvurup, normal devlet memuru, zabıta memuru ya da itfaiye eri olabiliyoruz. Bu süreçten sonra onlara başvuracağım. İnşallah buralarda kadro buluruz. Belediyelere başvurumu yaptım cevap bekliyorum. Başka çarem yok. SGK'da doğuştan gelen bir rahatsızlık olduğu için malulen de emekli etmedi" diye konuştu.


Zabıta, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı
"Sağır ve dilsiz" yazısıyla para dilenen şahıs, zabıtayı görünce dile geldi Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var

Son Dakika Haberleri
16:57 Müftülükten 'Kadınlar Günü'ne özel etkinlik
16:57 Öğrenciler projeleri ile ekonomide 30 milyon lira tasarruf sağlayacak
16:56 Genel Müdür Başaran, Zeytinliova'da MASKİ'nin Projelerini Anlattı
16:56 Demir: Fuarlar işadamlarının vizyonunu genişletiyor
16:56 Milli mücadele kahramanı Arslanbey'in oğlu polisleri ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:59:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]