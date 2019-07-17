Son Dakika Haberleri: Sağlık düşmanlarına geçit yok
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Sağlık düşmanlarına geçit yok

3 saat önce

Buca'da eski bir ekmek fırınının üretim alanındaki tablo görenlere hayrete düşürdü.

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Buca Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin denetimi sırasında ortaya görüntüler sonrası, işletmeye sağlıksız koşullarda üretim yaptığı için cezai işlem uygulandı.

İlçe genelinde gıda üretimi yapan işletmelerin insan sağlığına ve yönetmeliğe aykırı üretim yapmamaları için denetimlere ara vermeden devam eden BucaBeledisi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ekmek üreten bir işletmeye cezai işlem uyguladı.

İzmir Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında sofraların en temel gıda ürünlerinden ekmek üretimi yapan fırındaki tabloya hemen müdahale edildi.

EKMEK FIRINI DEĞİL KÖMÜR DEPOSU

Buca Kasaplar Meydanı yakınlarında tek katlı eski ekmek fırınında, kir ve pas bağlamış duvarlarda asılı iş önlüklerinden yerde duran paslı fırın tepsilerine, açık tuvaletten hamur teknelerine kadar birçok alanda insan sağlığını tehlikeye atacak ve yönetmeliğe aykırı unsurlar tespit edildi.

Korkunç tabloyla karşı karşıya kalan ekipler derhal işletme hakkında yasal süreci başlatarakcezai işlem uyguladı.İlçe genelinde gıda üretimi yapan işletmelere düzenlenen denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden zabıta ekipleri, işletmeleri standart ve yönetmeliklere uıygun üretim yapmaları konusunda uyardı.

Tercih günleri başalayacak 18 – 29 temmuz arasında hafta içi 13.30 – 17.30 arasında olacak. Aziz nesinde olacak.

Zabıta Müdürlüğü, Buca Belediyesi, Zabıta, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:18 Kaynak: Bültenler
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