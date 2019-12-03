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Sağlık eğitimi verildi

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, akılcı ilaç kullanımı, ağız diş sağlığı ve erken yaşta evlilik eğitimleri düzenlendi.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, akılcı ilaç kullanımı, ağız diş sağlığı ve erken yaşta evlilik eğitimleri düzenlendi.


Doğanşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Kurucaova Mahallesi Kur'an-ı Kerim Kursu ve Kurucaova Şehit Şeyho Kurtulmuş Ortaokulu öğretmenlerine akılcı ilaç kullanımı, ağız diş sağlığı ve erken yaşta evlilik eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, erken yaşta evliliğin zararları anlatılırken, öğretmenlere de ilaç kullanımının önemi, ağız diş sağlığı konusunda bilgiler aktarıldı.


İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, başka okul ve Kur'an-ı Kerim Kurslarında da sözü edilen eğitimlere devam edileceği kaydedildi. - MALATYA

Doğanşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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