Sağlık ekibi, 1 kilometre yürüyüp yaralıya ulaştı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, yaylada düşüp bacağını kıran Hatice Altın (55) yaklaşık 1 kilometre yürüyerek ulaşan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyünde oturan Hatice Altın, sabah saatlerinde yaylada kekik toplarken düştü. Ayağa kalkamayan Altın, eşi Mehmet Altın'ı arayıp, yardım istedi. Bölgeye giden Mehmet Altın da 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 ekibi, yaklaşık 1 kilometre yürüyerek Hatice Altın'a ulaştı. İlk müdahaleyi yapan ekipler, Altın'ın dizinin 5-6 santimetre altından bacağının kırıldığını tespit etti. Altın, ekipler ve köylüler tarafından 1 kilometre mesafedeki ambulansa taşındı. Altın, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Sağlık durumu iyi olan Hatice Altın, kendisine yardım eden ekiplere ve köylülere teşekkür etti.