Sağlık ekibi diyaliz hastası yaşlı kadın için seferber oldu - Son Dakika
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Sağlık ekibi diyaliz hastası yaşlı kadın için seferber oldu

6 saat önce

Kırşehir'de 72 yaşındaki diyaliz hastası kadın sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Sağlık ekibi diyaliz hastası yaşlı kadın için seferber oldu, System.String[]

Kırşehir'de 72 yaşındaki diyaliz hastası kadın sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı sağlık ekibi, Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Sedef Garip'in yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemediği ihbarı üzerine yola çıktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu gece saatlerinde ambulansla mahalleye ulaşan ekip, yaşlı kadının bulunduğu sokağa giremeyince hastayı kar üzerinde taşıyarak araca kadar getirdi.

Sedef Garip, burada yapılan müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Açıklamada, 112 acil sağlık hizmetinin 35 ambulans, 2 adet paletli ambulans, 1 adet yoğun bakım ambulansı, 1 adet çoklu ambulans ile sürüdürüldüğü belirtildi.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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