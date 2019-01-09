Sağlık Ekibi Hastayı Sedyeyle 2 Kilometre Taşıdı
50 dakika önce
Afyonkarahisar'da kardan yolu kapanan köye giden 112 ekibi, mahsur kalan hastayı 2 kilometre sedyeyle ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırdı.
Afyonkarahisar
'da kardan yolu kapanan köye giden 112 ekibi, mahsur kalan hastayı 2 kilometre sedyeyle ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırdı. Afyonkahisar'ın Kızıldağ köy yolu 3 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapandı. Bugün köyden gelen bir çağrıyı değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, 85 yaşındaki böbrek yetmezliği bulunan ve safra kesesi ameliyatı olan Fatma Tosun
isimli bir hastaya kapanan yol nedeniyle ambulansla ulaşamayınca sedyeyle taşıdı. Yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde sedye ile taşınan hasta ambulansa ulaştırılarak buradan Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.
(Hayati Kanat - Şükrü Bakibaba/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
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