Sağlık ekibi kar nedeniyle hastaya ulaşamayınca mahalleli yardıma koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık ekibi kar nedeniyle hastaya ulaşamayınca mahalleli yardıma koştu - Son Dakika

Sağlık ekibi kar nedeniyle hastaya ulaşamayınca mahalleli yardıma koştu

6 saat önce

Karayazı ilçesinde rahatsızlanan yaşlı kadın, kar yüzünden sağlık görevlileri evine gelemeyince mahalle sakinlerinin yardımıyla ambulansa taşınıp hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekibi kar nedeniyle hastaya ulaşamayınca mahalleli yardıma koştu, System.String[]

Karayazı ilçesinde rahatsızlanan yaşlı kadın, kar yüzünden sağlık görevlileri evine gelemeyince mahalle sakinlerinin yardımıyla ambulansa taşınıp hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Karakaya Mahallesi'nde yaşayan ve felçli olan 80 yaşındaki Güllü Mertoğlu'nun şiddetli karın ağrısı şikayeti üzerine yakınları ve komşuları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Mahalleye giden ambulanstaki sağlık görevlileri, yolu karla mücadele ekiplerince açılan mahalledeki Mertoğlu'nun evinin bulunduğu alana yol olmayınca hastayı evinden alamadı.

Mahsur kalan Mertoğlu, bunun üzerine seferber olan yakınları ve komşularınca önce battaniyeye sarılıp çadır yapmak için kullanılan bir brandanın üzerine alındı.

Karla kaplı arazide mahalle sakinlerince branda ile taşınan Mertoğlu, yolun ulaştığı noktada bekleyen ambulansa kadar güçlükle ulaştırıldı.

Hasta Mertoğlu daha sonra 112 Acil Sağlık görevlilerince götürüldüğü Karayazı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Harun Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce kardan dolayı kapanan mahalle yolunun ekiplerce açıldığını ancak hastanın evinin mahallenin üst kısmında bulunması yüzünden sağlık ekiplerinin eve gelemediğini aktardı.

Kendilerinin ise mahalle sakinleri olarak Mertoğlu'nu ambulansa kadar taşıdıklarını anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Yaşlı teyzemize yardım ettiğimiz için mutluyuz. Hastayı çadır brandasında taşıyarak insanlık görevimizi yaptık. Mahallemizin yolu açık ama mahalle merkezine uzak olan evlerin yolu kardan dolayı kapalı. Mahallemizde çoğu zaman şebeke çekmiyor, elektrik hatları sıkıntılı. Yetkililerden evlerin mahalleye bağlantılı olan ve kardan kapanan diğer yollarını da açmasını ve elektrik hatlarındaki sorunların giderilmesini rica ediyoruz."

Karayazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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