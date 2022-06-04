Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı - Son Dakika
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Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı

04.06.2022 00:07
Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı

ERZURUM'da, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen Yakup D. (26), kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekibine yardım eden polis memuru Volkan Yavuz'u (35) bıçakladı.

ERZURUM'da, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen  Yakup D. (26), kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekibine yardım eden polis memuru Volkan Yavuz'u (35) bıçakladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, olay yerine takviye için giden 2 yunus ekibi de trafik kazasında hafif yaralandı. Kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Hasani Basri Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu bildirilen Yakup D.'yi hastaneye götürmeleri için ailesinin çağırdığı sağlık ekibi, polisten yardım istedi. Sağlık ekibine yardıma giden polis ekibine bıçakla saldıran Yakup D., bir memuru bıçakladı. Boyun ve baş kısmından aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı öğrenilen polis memuru Volkan Yavuz (35), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis memuru Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

2 POLİS MEMURU DA KAZADA HAFİF YARALANDIÖte yandan, olay yerine takviye için giden Yunus ekibi de kaza geçirdi. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Saldırıdan sonra Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi, saldırganın gitmesi muhtemel yerlerde arama yaptı. 11 adet suç kaydı tespit edilen ve psikolojik rahatsızlığı olan Yakup D.'yi bulunması için vatandaşlar da ihbarlarıyla yardımcı olmaya çalıştı. Polisler, Yakup D.'yi bulabilmek için cadde, sokak ve metruk binaları didik didik aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından polis ekipleri, Yakup D.'yi Mahallebaşı semtinde yakalayarak gözaltına aldı.


Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı
Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı
Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı
Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı
Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı
Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı - Son Dakika

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