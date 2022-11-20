Boğazından bıçaklanan bekçi Fatih D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, hastaneye gelen bazı meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken sağlık ekipleri ise yaralı personelleri ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kayseri 'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T. için ailesi ambulans istedi. İddiaya göre İ.T., adrese gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İ.T. müdahaleye gelen bekçi Fatih D., polis memurları T.A., M.A. ve A.K.'yi bıçakladı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kendisine yardıma gelen polis ve bekçilere dehşeti yaşattı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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