Sağlık Ekibinin Yardımıyla Sandık Başına Gittiler - Elazığ
33 dakika önce
Elazığ'da Bilal Karakaya (79) ve eşi Fatma Karakaya (80), Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla oy kullandılar.
Elazığ
'da Bilal Karakaya
(79) ve eşi Fatma Karakaya (80), Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla oy kullandılar.
Elazığ Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına taşıdı.
Bu kapsamda ekipler, evde sağlık hizmetlerinden faydalanan Karakaya çiftini, oylarını kullanacakları İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne götürerek oy kullanmalarını sağladı.
"Oyumuzu kullanmak istiyoruz"
Bilal Karakaya yalnız yaşadıkları belirterek, "Allah devletimizden razı olsun, çok memnunuz. Bugün gelip arabayla evimizden aldılar, oyumuzu kullandık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:47 Kaynak: AA
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