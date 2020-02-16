Sağlık ekipleri 2 hasta için seferber oldu -ŞIRNAK - Son Dakika
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Sağlık ekipleri 2 hasta için seferber oldu -ŞIRNAK

7 saat önce

Köye giden ekip araçlarının karlı yolda ilerleyişi Hastanın hastaneye getirilmesi Şırnak'ta sağlık ekipleri 2 hasta için seferber oldu Şırnak'ta yolu kapalı köydeki iki hasta, 2 saat süren çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Köye giden ekip araçlarının karlı yolda ilerleyişi

Hastanın hastaneye getirilmesi Şırnak'ta sağlık ekipleri 2 hasta için seferber oldu

Şırnak'ta yolu kapalı köydeki iki hasta, 2 saat süren çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde oturan 35 yaşındaki Nesime Fidan ve 16 yaşındaki Sakine Adanır'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından paletli ambulansla köye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi.

Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Fidan ve Adanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri 2 hasta için seferber oldu -ŞIRNAK

Acil Servis, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:39 Kaynak: AA
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