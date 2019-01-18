Son Dakika Haberleri: Sağlık Ekipleri Diyaliz Hastaları İçin Seferber Oldu

Sağlık Ekipleri Diyaliz Hastaları İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kar ve tipiden dolayı yolu kapanan Güneykaya beldesindeki üç diyaliz hastası, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Ekipleri Diyaliz Hastaları İçin Seferber Oldu, System.String[]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kar ve tipiden dolayı yolu kapanan Güneykaya beldesindeki üç diyaliz hastası, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Güneykaya beldesinde yaşayan diyaliz hastaları Safiye Kondu, Şerife Ayazma ve Fadime Kırışkuzu'nun yakınları, belde yolunun kar ve tipiden dolayı kapanması nedeniyle 112 Acil Servis ihbar hattını arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından hastaları almak için yola çıkan sağlık ekipleri, kapalı belde yolunda normal ambulansla ilerlemeyince bölgeye snowtrack adı verilen paletli ve kar bıçaklı ambulans sevk edildi.

Elektrik tellerinin kopmasından dolayı ışıklandırmanın da olmadığı beldeye ilerlemekte güçlük çeken ekipler, arazi yolundan hastalara ulaştı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından diyaliz hastalarına ulaşıldı. Hastalar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:03 Kaynak: AA

Yıldızeli, Sivas, Güneykaya, 3. Sayfa
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