Sağlık ekipleri dondurucu soğuğa rağmen Ardahan kırsalında aşı mesaisinde - Son Dakika

Kar, tipi ve dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da görev yapan sağlık ekipleri, tüm olumsuzluklara rağmen kırsalda aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ile İl Toplum Sağlığı Merkezi Koordinatörü Dr. Aziz Altunok koordinasyonunda, doktor, hemşire ve sağlık personelinin sahadaki yoğun mesaisiyle devam ediyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kırsalda yaşayan vatandaşlara ulaşmak için günün ilk ışıklarıyla çalışmalara başlayan ekipler, özel kıyafetlerini giydikten sonra araçlarla köylere götürülüyor.

Kar, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kalan ekipler, ulaştıkları köylerdeki evlerde ya da okullarda soba etrafında ısındıktan sonra vatandaşları aşılamaya başlıyor.

Merkeze bağlı Beşiktaş ve Tepeler köyünde çalışma yapan ekipler, vatandaşları okulda aşıladıktan sonra evinden çıkma imkanı olmayanların da ayağına giderek aşısını yaptı.

"Vatandaşımızdan tek istediğimiz, aşı olsunlar"

Dr. Halenur Korkmaz, gazetecilere, tüm olumsuzluklara rağmen aşı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Aşı hizmetini en ücra köylerdeki vatandaşlara da ulaştırmak için gayret ettiklerini ifade eden Korkamaz, "Kar ve soğuk havanın yanı sıra zaman zaman köpek saldırıları bile oluyor. Ama biz tüm bu zorluklara rağmen aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşımızdan tek istediğimiz, aşı olsunlar." dedi.

Beşiktaş köyünde yaşayan Akif Topçu da ekibin kar, kış demeden evlerine kadar geldiğini belirterek, "Allah kendilerinden razı olsun. Evime kadar gelip annem ve babamın aşısını yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.