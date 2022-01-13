Üye Girişi
Sağlık ekipleri dondurucu soğuğa rağmen Ardahan kırsalında aşı mesaisinde - Son Dakika

Sağlık ekipleri dondurucu soğuğa rağmen Ardahan kırsalında aşı mesaisinde

13.01.2022 09:48

Kar, tipi ve dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da görev yapan sağlık ekipleri, tüm olumsuzluklara rağmen kırsalda aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kar, tipi ve dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da görev yapan sağlık ekipleri, tüm olumsuzluklara rağmen kırsalda aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ile İl Toplum Sağlığı Merkezi Koordinatörü Dr. Aziz Altunok koordinasyonunda, doktor, hemşire ve sağlık personelinin sahadaki yoğun mesaisiyle devam ediyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kırsalda yaşayan vatandaşlara ulaşmak için günün ilk ışıklarıyla çalışmalara başlayan ekipler, özel kıyafetlerini giydikten sonra araçlarla köylere götürülüyor.

Kar, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kalan ekipler, ulaştıkları köylerdeki evlerde ya da okullarda soba etrafında ısındıktan sonra vatandaşları aşılamaya başlıyor.

Merkeze bağlı Beşiktaş ve Tepeler köyünde çalışma yapan ekipler, vatandaşları okulda aşıladıktan sonra evinden çıkma imkanı olmayanların da ayağına giderek aşısını yaptı.

"Vatandaşımızdan tek istediğimiz, aşı olsunlar"

Dr. Halenur Korkmaz, gazetecilere, tüm olumsuzluklara rağmen aşı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Aşı hizmetini en ücra köylerdeki vatandaşlara da ulaştırmak için gayret ettiklerini ifade eden Korkamaz, "Kar ve soğuk havanın yanı sıra zaman zaman köpek saldırıları bile oluyor. Ama biz tüm bu zorluklara rağmen aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşımızdan tek istediğimiz, aşı olsunlar." dedi.

Beşiktaş köyünde yaşayan Akif Topçu da ekibin kar, kış demeden evlerine kadar geldiğini belirterek, "Allah kendilerinden razı olsun. Evime kadar gelip annem ve babamın aşısını yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri dondurucu soğuğa rağmen Ardahan kırsalında aşı mesaisinde
Sağlık ekipleri dondurucu soğuğa rağmen Ardahan kırsalında aşı mesaisinde
Sağlık ekipleri dondurucu soğuğa rağmen Ardahan kırsalında aşı mesaisinde
Sağlık ekipleri dondurucu soğuğa rağmen Ardahan kırsalında aşı mesaisinde

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürü, Ardahan, kar, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık ekipleri dondurucu soğuğa rağmen Ardahan kırsalında aşı mesaisinde - Son Dakika


Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi         
10:45
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12

Son Dakika Haberleri
10:55 Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti
10:55 İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi
10:44 Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi
10:35 Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
10:25 Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu
10:24 Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
10:03 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:02 Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 11:04:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık ekipleri dondurucu soğuğa rağmen Ardahan kırsalında aşı mesaisinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement