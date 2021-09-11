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Sağlık ekipleri Erzurum'u "mavi" kategoriye taşımanın sevincini yaşıyor - Son Dakika

Sağlık ekipleri Erzurum'u "mavi" kategoriye taşımanın sevincini yaşıyor

11.09.2021 16:31
Sağlık ekipleri Erzurum'u

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranlarını artırmak için oluşturulan sağlık ekipleri, yoğun çalışmayla kenti mavi kategoriye çevirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranlarını artırmak için oluşturulan sağlık ekipleri, yoğun çalışmayla kenti mavi kategoriye çevirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden çalışarak il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra en ücra köylerdeki vatandaşlara da aşı hizmetini ulaştırıyor.

Kenti Kovid-19 risk haritasında mavi kategoriye ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan sağlık ekipleri, belirli noktalarda kurdukları çadırlarda da vatandaşlara randevulu ve randevusuz aşı hizmeti sunmaya devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yaptığı açıklamada, kentteki aşı oranının arttırılması için mücadele veren sağlıkçılara teşekkür etti.

Mavi kategoriye dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bedir, kentteki aşılanma oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Vatandaşlardan Arif Sinanoğlu ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Erzurum'un gençlerini aşıya davet ediyorum. Erzurum'un aşılama oranında mavi kategoriye geçmesine halk olarak çok sevindik." dedi.

İl merkezindeki aşı çadırına giderek aşı olan gençlerden Yakup Köseoğlu da sağlık ekiplerinin aşılama çalışmasında yoğun mesai harcadığına işaret ederek, "Gerçekten sağlıkçılar çok iyi çalıştı ve güzel işler yaptılar. Bu çalışmalar neticesinde Erzurum mavi kategoriye döndü, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Genç yaşlı herkesi aşıya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aşı çadırında görevli hemşire Mümine Gündüz de vatandaşların aşıya karşı ilgili ve duyarlı olduğunu görmenin sağlıkçıları mutlu ettiğini dile getirdi.

Vatandaşları aşıya davet eden Gündüz, "Herkes kendilerini ve ailelerini Kovid-19'dan korusun. Salgın bitmiş değil, maske, mesafe hijyen kurallarını ihmal etmeyelim. Aşılama oranlarının Erzurum'da yükselişi bizleri çok sevindirdi." diye konuştu.

COVIRAN Bereket, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık ekipleri Erzurum'u 'mavi' kategoriye taşımanın sevincini yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık ekipleri Erzurum'u "mavi" kategoriye taşımanın sevincini yaşıyor - Son Dakika
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