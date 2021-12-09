Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu - Son Dakika

VAN'da gece doğum sancıları başlayan Şahnaz Taşar (35) için bölgeye sevk edilen sağlıkçılar, kar nedeniyle mahalleye gidemedi. UMKE ekipleri 6 saat sonra mahallaye ulaşırken, Taşar'ın onlar gelmeden önce dünyaya getirdiği erkek bebeğine 'Mahir' adı verildi.

Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi'nde, gece saatlerinde Şahnaz Taşar'ın doğum sancıları başladı. Taşar'ın yakınları durumu sağlık ekiplerini bildirerek yardım istedi. Van'dan yola çıkan sağlıkçılar, kardan dolayı ilerleyemeyince devreye giren UMKE ekipleri, hastaya yaklaşık 6 saat sonra ulaştı. Ekipler, mahalleye vardığında doğumun gerçekleştiği tespit edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi evinde yaptığı Şahnaz Taşar ile erkek bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bebeklerine 'Mahir' ismini veren Taşar ailesi sağlık ekiplerine teşekkür etti.