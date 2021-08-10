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Sağlık ekipleri gidebildikleri her yerde aşılama yaparak Hakkari'yi "mavi" kategoriye taşıdı - Son Dakika

Sağlık ekipleri gidebildikleri her yerde aşılama yaparak Hakkari'yi "mavi" kategoriye taşıdı

10.08.2021 11:26

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2 ay öncesine kadar aşılama oranının en düşük olduğu illerden Hakkari'de, Valilik koordinesinde tüm kurumların iş birliğiyle yürütülen "aşı seferberliği" sayesinde, düşük riskli illerin bulunduğu "mavi" kategoriye geçildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2 ay öncesine kadar aşılama oranının en düşük olduğu illerden Hakkari'de, Valilik koordinesinde tüm kurumların iş birliğiyle yürütülen "aşı seferberliği" sayesinde, düşük riskli illerin bulunduğu "mavi" kategoriye geçildi.

Salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın artırılması amacıyla aşı çalışmalarına ağırlık veren Hakkari Valiliği, Sağlık Müdürlüğü ile birlikte kentte belirlenen yaş gruplarında yer alan herkese aşı yapılması için harekete geçti.

Alınan kararlarla ilk etapta mobil ekiplerin sayısı 87'ye çıkarıldı, hastanelerdeki aşı odaları artırıldı, daha sonra kent merkezi ve ilçelerdeki bir çok noktaya, havalimanı, sınır kapıları ve kentin girişlerine "aşı uygulama noktaları" kuruldu.

Kentin zorlu coğrafyasına, sıcak havaya rağmen mahalle, köy, yaylaları dolaşan ekipler, aşı konusundaki ön yargıları yıkmak ve insanları aşıya teşvik etmek için çaba gösterdi.

Düğünlerin, toplu etkinliklerin yapıldığı alanlara aşı standı kuran, zaman zaman internetin bile çekmediği yaylalara kilometrelerce yürüyerek ulaşan sağlık çalışanlarının fedakarca yürüttüğü çalışma sonucunda, aşılanma oranında büyük ilerleme kaydedildi.

İki aylık süreçte Hakkari'nin sarı kategoriden düşük riskli illerin bulunduğu mavi kategoriye geçmesini sağlayan sağlık çalışanları, diğer kurumların da desteğiyle son bir haftada aşılanma oranları bakımından kentin 40. sıradan 13. sıraya yükselerek en başarılı iller arasında yer almasına öncülük etti.

Kentin hemen her noktasında kurdukları stantlarda yaklaşık 200 bin kişiyi aşılayan ekipler, ulaşabildikleri herkesi aşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Koronavirüs mücadelemizi aksatmayacağız"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aylık sürede önce turuncudan sarıya sonra da mavi kategoriye geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sağlık Müdürlüğü çalışanları başta olmak üzere Valilik, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, imamlar, güvenlik korucuları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların elde edilen başarıda büyük payının olduğunu belirten Akbıyık, halkın aşı konusundaki yaklaşımının da önemli olduğunu vurguladı.

Vatandaşın duyarlı davranmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Mobil aşı ekiplerimiz Hakkari'nin her yerinde aşı yapmak için gayret gösteriyor. Ekiplerimiz, yaylalarda, yollarda, köylerde fedakarca bu çalışmaları yürütüyor. Ekiplerimizin sayısını, hastanelerdeki aşı odaları sayılarını artırdık ve böylelikle mavi kategoriye geçtik. İnşallah mavide kalacağız. Koronavirüs ile mücadelemizi de aksatmayacağız. Maskeye, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edeceğiz. Çünkü diğer taraftan vaka sayıları da artıyor. O yüzden herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Emeği geçen herkese, özellikle sağlık ekiplerimize gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Mobil ekipte yer alan Asiye Er, Kovid-19 salgınının başından beri ön saflarda mücadele ettiklerini aktardı.

Kentin her bölgesinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Er, şöyle konuştu:

"Yeri geldiğinde gece yarılarına kadar sahada çalıştık. Bu başarıyı elde edeceğimize inanıyorduk. Çok mutluyuz. Başarımızı aynı şekilde sürdüreceğiz. Halkımızın ikinci dozlarda da aynı duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Çabalarımızın sonuçlarını görmek bizi mutlu etti. Halkın aşıya karşı yaklaşımı genel olarak iyi. Vatandaşlarımız bize güveniyor, bu güvenin sonucunu da hep birlikte gördük. Ekiplerimiz en ücra köylere de giderek aşı çalışması yapıyor. Kenti aşı oranında daha iyi yerlere ulaştırmayı hedefliyoruz."

Sağlık ekipleri gidebildikleri her yerde aşılama yaparak Hakkari'yi mavi kategoriye taşıdı
Sağlık ekipleri gidebildikleri her yerde aşılama yaparak Hakkari'yi mavi kategoriye taşıdı
Sağlık ekipleri gidebildikleri her yerde aşılama yaparak Hakkari'yi mavi kategoriye taşıdı
Sağlık ekipleri gidebildikleri her yerde aşılama yaparak Hakkari'yi mavi kategoriye taşıdı
Sağlık ekipleri gidebildikleri her yerde aşılama yaparak Hakkari'yi mavi kategoriye taşıdı

Hakkari Valiliği, Koronavirüs, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık ekipleri gidebildikleri her yerde aşılama yaparak Hakkari'yi 'mavi' kategoriye taşıdı - Son Dakika


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