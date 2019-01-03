Sağlık Ekipleri Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

Kahramanmaraş
'ta sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı tutan hamile kadını uzun uğraşların ardından hastaneye götürdü. Andırın
ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kargaçayırı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Hatice
Göğüs'ün doğum sancılarının başlaması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Biri paletli 2 araçla hastaya ulaşmaya çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), karla kaplı yolda ilerlemekte zorluk çekti.
İş makinelerinin de desteğiyle açılan yolda ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından hamile kadının evine ulaştı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Göğüs, Andırın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Hasta yakınları da sağlık ekiplerine teşekkür etti.