Son Dakika Haberleri: Sağlık Ekipleri Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

Sağlık Ekipleri Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

55 dakika önce

Kahramanmaraş'ta sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı tutan hamile kadını uzun uğraşların ardından hastaneye götürdü.

Kahramanmaraş'ta sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı tutan hamile kadını uzun uğraşların ardından hastaneye götürdü.

Andırın ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kargaçayırı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Hatice Göğüs'ün doğum sancılarının başlaması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Biri paletli 2 araçla hastaya ulaşmaya çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), karla kaplı yolda ilerlemekte zorluk çekti.

İş makinelerinin de desteğiyle açılan yolda ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından hamile kadının evine ulaştı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Göğüs, Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasta yakınları da sağlık ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:42 Kaynak: AA

Kar, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azerbaycanlı Kadın, Tartıştığı Sevgilisi Tarafından 55 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü İtalya Süper Kupasının Suudi Arabistan'da Oynanacak Olması İsyan Ettirdi

Sosyal Medya Fenomeni, Mükemmel Kalçanın Sırrını Açıkladı Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 22:37:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Ekipleri Hamile Kadın İçin Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]