Sağlık Ekipleri Hamile Kadın İçin Seferber Oldu
1 saat önce
Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolu kapalı olan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Ağrı
'nın Tutak
ilçesinde yolu kapalı olan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Ağrı'nın Tutak ilçesi Uzunöz köyünde 3 aylık hamile olan Sebile Demir (35) rahatsızlandı.
Ailesi tarafından durumun 112 Acil Komuta Merkezine bildirilmesi üzerine ekipler, yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olan köye kar üstü snowtrak araç ile hareket etti.
İl merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki köye 3 saatlik zorlu yolculuk sonrası ulaşan ekipler, hamile kadını Tutak İlçe Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Tedavi altına alınan Demir ile karnındaki bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:14 Kaynak: AA
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