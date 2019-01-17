Sağlık Ekipleri Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yolu kapalı olan köyde doğum sancıları başlayan kadın, ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yolu kapalı olan köyde doğum sancıları başlayan kadın, ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu hastaneye ulaştırıldı.



Tercan ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Küllüce köyünde üçüncü çocuğuna hamile olan Semra Yılmaz'ın (27) doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler köye hareket etti.



Yoğun tipi nedeniyle yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ile 112 Acil Sağlık ekipleri birlikte hareket etti ve yaklaşık 4 saatlik bir uğraşın ardından köye ulaşıldı.



Ekiplerin yardımıyla Tercan Devlet Hastanesine getirilen Yılmaz, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

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