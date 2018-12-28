Son Dakika Haberleri: Sağlık Ekipleri Hamile Kadın ve Bebeği İçin Seferber Oldu

Sağlık Ekipleri Hamile Kadın ve Bebeği İçin Seferber Oldu

58 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde, yolu kardan kapanan mahalleye 9 saatte ulaşan sağlık ekipleri, doğum yaptırdıkları kadını ve bebeğini hastaneye kaldırdı.

Van'ın Başkale ilçesinde, yolu kardan kapanan mahalleye 9 saatte ulaşan sağlık ekipleri, doğum yaptırdıkları kadını ve bebeğini hastaneye kaldırdı.

Çakırdoğan Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki hamile İpek Aslan'ın doğum sancılarının başlaması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Biri paletli 2 araçla hastaya ulaşmaya çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), karla kaplı yolda ilerleyemedi.

Durumun haber verildiği Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Hamile kadına, 9 saatlik çalışmayla ulaşan sağlık ekipleri, Aslan'ın doğumunu gerçekleştirdi.

Aslan ile dünyaya getirdiği erkek bebek, kontrol amacıyla Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:02 Kaynak: AA

Van, Başkale, 3. Sayfa
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