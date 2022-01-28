SAĞLIK EKİPLERİ, HASTALARI EVLERİNDE KONTROL ETTİ - Son Dakika

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HAKKARİ İl Sağlık Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında sağlık ekipleri, evde sağlık hizmeti alan 374 hastayı zorlu kış şartlarına rağmen evlerinde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Can Kara ile Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yaşar Tanyürek, Evde Sağlık Hizmeti ekipleriyle birlikte Keklikpınar ve Sümbül mahallesindeki hastaları ziyaret etti. Burada hastalarla ilgilenen Başhekim Kara, sağlık durumları hakkında bilgi alırken beraberindeki sağlık personelleri de hastaların kontrollerini yaptı.

Hakkari genelindeki evde sağlık hizmete gören 374 hastanın durumlarını ve koşullarını yakından görmek için ziyaretlerde bulunduklarını belirten Başhekim Uğur Can Kara, 7 gün 24 saat bu hizmeti verdiklerini söyledi. Kara, "Hastamızın tedavi ihtiyacı olduğunda evine gidiliyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane olarak her zaman bütün hastalarımızın yanındayız. Olumsuz hava koşulları olabilir ama biz hastalara hizmet vermekle yükümlüyüz. Evde Sağlık Hizmetleri araçlarımız olumsuz hava koşullarına uygun şekilde dizayn edilmiştir. Biz de bu hizmeti aralıksız sunuyoruz" dedi.