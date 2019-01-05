Son Dakika Haberleri: Sağlık Ekipleri Kar Nedeniyle Hastayı Elleriyle Taşıdı

Sağlık Ekipleri Kar Nedeniyle Hastayı Elleriyle Taşıdı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da hasta ihbarına giden 112 Acil Sağlık ekibi yoğun kar nedeniyle aracın gidemediği eve yürüyerek gitti.

Sağlık Ekipleri Kar Nedeniyle Hastayı Elleriyle Taşıdı, System.String[]
Afyonkarahisar'da hasta ihbarına giden 112 Acil Sağlık ekibi yoğun kar nedeniyle aracın gidemediği eve yürüyerek gitti.

Kocatepe Beldesi Çıngıraklı Mahallesi'nde hasta olduğu ihbarı alan 112 Acil ekibi ambulansla bölgeye hareket etti.

Sağlık ekibi, yoğun kar nedeniyle ambulansın giremediği yere hastaya ulaşmak için sedye ellerinde yürüdü.

Solunum yolu rahatsızlığı bulunan Cemile Arı'ya (47) müdahale eden ekipler, hastayı yaklaşık 1 kilometre kadar sedyeyle taşıdıktan sonra ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Arı'nın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:36 Kaynak: AA

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