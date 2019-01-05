Sağlık Ekipleri Kar Nedeniyle Hastayı Elleriyle Taşıdı
1 saat önce
Afyonkarahisar'da hasta ihbarına giden 112 Acil Sağlık ekibi yoğun kar nedeniyle aracın gidemediği eve yürüyerek gitti.
Afyonkarahisar
'da hasta ihbarına giden 112 Acil Sağlık ekibi yoğun kar nedeniyle aracın gidemediği eve yürüyerek gitti. Kocatepe
Beldesi Çıngıraklı Mahallesi'nde hasta olduğu ihbarı alan 112 Acil ekibi ambulansla bölgeye hareket etti.
Sağlık ekibi, yoğun kar nedeniyle ambulansın giremediği yere hastaya ulaşmak için sedye ellerinde yürüdü.
Solunum yolu rahatsızlığı bulunan Cemile Arı'ya (47) müdahale eden ekipler, hastayı yaklaşık 1 kilometre kadar sedyeyle taşıdıktan sonra ambulansla hastaneye ulaştırdı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alınan Arı'nın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:36 Kaynak: AA
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