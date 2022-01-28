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Sağlık ekipleri, kardan kapanan yolu aşıp fenalaşan yaşlı kadına ulaştı - Son Dakika

Sağlık ekipleri, kardan kapanan yolu aşıp fenalaşan yaşlı kadına ulaştı

28.01.2022 15:41
Sağlık ekipleri, kardan kapanan yolu aşıp fenalaşan yaşlı kadına ulaştı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsaldaki mahallede fenalaşan yaşlı kadına, önce iş makinelerine binen, sonra da yürüyerek ilerleyen sağlık ekipleri ulaştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsaldaki mahallede fenalaşan yaşlı kadına, önce iş makinelerine binen, sonra da yürüyerek ilerleyen sağlık ekipleri ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, Marankeçili Mahallesi Ağçınar mevkisinde kar yağışı nedeniyle yolu kapalı evdeki kadının kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

Yolun kapalı olması nedeniyle sağlık ekiplerine iş makineleri de eşlik etti.

Önce iş makineleri üzerinde ilerleyen ekipler, daha sonra yürüyerek 76 yaşındaki kadının evine ulaştı.

Muayene edilen kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, hastada kalp kriziyle ilgili bulgulara rastlanılmadığını belirterek, "Genel itibarıyla durumunun iyi olduğu, hasta ve aile yakınlarınca da hastaneye gitme taleplerinin olmadığı ifade edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz sabah sağ salim görev yerlerine dönüş yapmıştır." ifadelerini kullandı.

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Kalp Krizi, Kozan, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sağlık ekipleri, kardan kapanan yolu aşıp fenalaşan yaşlı kadına ulaştı - Son Dakika
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