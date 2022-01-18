Sağlık ekipleri karla kaplı yolda zamanla yarıştı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yurtta okuyan ortaokul öğrencisi yüksek ateş şikayetiyle 112'yi arayınca yoğun kar yağışı nedeniyle devreye paletli ambulans girdi. Ortaokul öğrencisi, paletli ambulans ile okulun yurdundan alınarak hastaneye yetiştirildi.

Yığılca ilçesinde Orhangazi Yatılı Ortaokulu'nda öğrenci olan 13 yaşındaki M.Z., yüksek ateş sebebiyle 112'den yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın zorlukla verilebildiği bölgeye paletli ambulans ile ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ortaokul öğrencisi M.Z., daha sonra sağlık ekipleri tarafından paletli ambulans ile Yığılca Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE