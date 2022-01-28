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Sağlık ekipleri karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor - Son Dakika

Sağlık ekipleri karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor

28.01.2022 11:09
Sağlık ekipleri karlı dağları aşarak hayat kurtarıyor

Zorlu kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da, kar üzerinde gidebilen snowtrack ve paletli ambulanslar, olumsuz hava koşullarında hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşların cankurtaranı oluyor.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da, kar üzerinde gidebilen snowtrack ve paletli ambulanslar, olumsuz hava koşullarında hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşların cankurtaranı oluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan sağlık ekipleri, 112 Acil Servis Hattı'na gelen acil ihbarlar üzerine harekete geçiyor.

Paletli ve snowtrack ambulans desteğiyle yer yer 2 metreyi bulan karlı yollarda vakalara ulaşma çabası gösteren sağlıkçılar, görüş mesafesinin zaman zaman kaybolduğu yollarda, araçtan inip kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu bulmaya çalışıyor.

Bazı bölgelerde yürümek zorunda kalan ve bellerine kadar kara saplanan sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarında karlı dağları aşarak dondurucu soğuklara rağmen canları pahasına hayat kurtarmanın uğraşını veriyor.

Hasta ihbarı üzerine ekipler harekete geçti

Çat ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometrelik mesafede yolu kardan kapanan Taşağıl Mahallesinde yaşayan 66 yaşındaki Nurullah Polat rahatsızlandı.

Bölgede etkili olan kar ve tipiden dolayı mahalle yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyen Polat'ın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen yola çıkan sağlık ekipleri, görüş mesafesinin zaman zaman kaybolduğu yolda snowtrack ambulans ile güçlükle ilerleyerek yaklaşık 2 saatlik yolcuğun ardından Taşağıl Mahallesine ulaştı.

Snowtrackla alınan hasta, kara yolundaki ambulansa ulaştırıldı

Ekipler, ilk müdahaleyi evinde yaptıkları hastayı snowtrack ambulansla Erzurum-Çat kara yoluna çıkararak, burada bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Hasta, ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.

"Sağlık ekipleri yolları aşarak yardımımıza koştu"

Nurullah Polat'ın oğlu Mustafa Polat, AA muhabirine, babasının göğüs ve mide ağrısı olduğunu belirterek, bunun üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediklerini söyledi.

Kendilerine destek olan sağlık ekiplerine teşekkür eden Polat, "Sağ olsunlar yardım çağrımıza kayıtsız kalmayarak karlı dağları aşıp babamı tedavi ediyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir haftadır köyümüzün yolu kapalı. İş makineleri yoğun kardan dolayı yollarımızı açamadı. Sağ olsun sağlık ekipleri yolları aşarak yardımımıza koştu." ifadelerini kullandı.

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Ambulans, Erzurum, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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