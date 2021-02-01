Sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak aşılama çalışmaları yapıyor - Son Dakika

- Sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak, aşılama çalışmaları yapıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmalarında ekipler karlı yolları aşarak evlere ulaşıp görevlerini yerini getiriyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19'la mücadele sürüyor. Bu kapsamda 80 yaş üstü vatandaşların aşılamaları hem kent merkezinde hemde köylerde evlerinde yapıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, kış şartlarında karlı yolları da tüm zorluklara rağmen aşarak ailelere ulaşıp aşı yapıyor. Zaman zaman araçları yolda kalan ekipler, bazen evlere yürüyerek ulaşmak zorunda kalıyor. 80 yaş üstüne evde aşı hizmeti devam ederken, randevulu sistemle 65 yaş üstüne ise hastanelerde hizmet veriliyor.

Aşı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat" Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de 1'inci adımın 4'üncü aşamasına başlanmıştır. Bu aşamada 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız aşı kapsamına alınmış olup, aşılanmalarına başlanmıştır. Amacımız ilimizde 65 yaş ve üstü tüm vatandaşımızın aşılarını tamamlamaktır. Tüm tedbirlerimizi buna göre aldık. Mobil sağlık ekiplerimiz şehir merkezinin yanı sıra köylerde 80 yaş ve üstü vatandaşlarımızı aşılamak için kar kış demeden fedakarca çalışmaktadır. Zorlu kış şartları altında karla kaplı yolları aşıyoruz. Zaman zaman araçlarımız kara saplanmakta ve yolda kalmaktadır. Buna rağmen ekiplerimiz yaya yürüyerek vatandaşlarımıza ulaşmakta ve aşılarını yapmaktadır. Burada ekiplerimize gösterilen konukseverlik ve ilgiden dolayı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce sık sık yaptığımız çağrıyı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Pandemiyi bitirmek için aşı çok önemlidir, mutlaka aşınızı yaptırın. Ancak aşı ne kadar önemliyse pandemiden korunmak için maske, mesafe ve temizlikte bir o kadar önemlidir" dedi.