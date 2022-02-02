Sağlık ekipleri, Kovid-19 aşısı olamayanlar için karlı yolları aşıyor - Son Dakika

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışması yürüten mobil sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşlara ulaşıyor.

Mobil aşı ekipleri, 200 aşı noktasında sundukları hizmetin yanı sıra kar nedeniyle kapanan yolların açılmasının ardından köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak çeşitli nedenlerle aşıya ulaşamayan vatandaşları ziyaret ediyor.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü bölgede salgının kontrol altına alınması için tüm zorluklara rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdüren ekiplerin ziyaret ettikleri adreslerden biri de merkeze bağlı Harmanköy oldu.

Vatandaşlara evlerinde aşı yapan sağlıkçılar, aşılarını yaptırmayan kişileri de bilgilendirdi.

Ekiplerin hedefi toplumsal bağışıklığı artırarak Kovid-19 risk haritasında "sarı" kategorideki Elazığ'ın "maviye" dönmesini sağlamak.

"Kar kış demeden çalışıyoruz"

Aşı ekibinde yer alan sağlıkçılardan Hacer Tekeş Çam, AA muhabirine, kentte aşı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Daha çok sağlık merkezlerine gitme imkanı olmayan kişilere ulaştıklarını ifade eden Çam, ekip arkadaşlarıyla sahada salgınla en iyi şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.

Çam, kentte vaka artışını durdurabilmek için seferberlik halinde mücadele ettiklerini belirterek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kırsalda, köylerde aşı yapma imkanımız daha da zorlaşıyor. Ulaşım anlamında çok sıkıntı yaşıyoruz. Yollar kar dolayısıyla kapanıyor. Valiliğin koordinasyonunda kısmen açılan yolları aşıp köylere giderek ihtiyacı olan vatandaşlarımızı aşılıyoruz." dedi.

Bu yıl kış ayının sert geçtiğini aktaran Çam, tüm zorluklara rağmen insanlara ulaşıp aşı yaptıklarında çok güzel dönüşler aldıklarını belirtti.

"Bizlere dua ediyorlar, güzel dileklerde bulunuyorlar." diyen Çam, bunun çalışma isteklerini daha da artırdığını kaydetti.

Çam, herkesi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ederek, "Kar kış demeden çalışıyoruz. Aşı hakkı gelenler lütfen aşılarını yaptırsın. Bağışıklığımızı geliştirebilelim." diye konuştu.

"Bu işi gönülden yapıyoruz"

Ertuğrul Murat da Kovid-19 ile mücadelede ilk günden bu yana sahada olduklarını, vatandaşların sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerini belirtti.

Murat, "Kar kış şartlarında köylerimizdeki vatandaşları aşılamaya gidiyoruz. Engelli, yatalak, yaşlı ve imkanı olmayan kişilerin aşılarını yapıyoruz. Bu işi gönülden yapıyoruz. Güzel dönüşler alınca mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kapıma kadar gelip aşımı yaptılar.

Harmanköy köyünde yaşayan 12 çocuk annesi 76 yaşındaki Emanet Akaya ise aşı için sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Akaya, "Allah sağlık görevlilerimizden razı solsun. Kapıma kadar gelip aşımı yaptılar. Kar yağışını dinlemediler. Felçliyim, yürüyemiyorum. Bu aşıdan sonra inşallah daha güvende olacağım." şeklinde konuştu.

4 çocuk annesi 82 yaşındaki Münibe Karan da sağlık sorunları nedeniyle evden çıkmakta güçlük çektiğini aktararak, "Gelip aşımı yaptılar, sağ olsunlar. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun." dedi.