Sağlık ekipleri paletli ambulansla hamile kadın için seferber oldu - AĞRI - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık ekipleri paletli ambulansla hamile kadın için seferber oldu - AĞRI - Son Dakika

Sağlık ekipleri paletli ambulansla hamile kadın için seferber oldu - AĞRI

6 saat önce

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı yaşayan hamile kadın, sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı yaşayan hamile kadın, sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Ağadeve köyünde yaşayan Zerif Karaoğlan'ın doğum sancısı başlayınca eşi ve yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgede kar yağışı sonrası etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köye ambulansla gidemeyen ekipler, hastaya yetişebilmek için paletli ambulansla yola çıktı.

Paletli ambulansla 3 saatte köye ulaşmayı başaran ekipler, hamile Karaoğlan'a ilk müdahaleyi evde yaptı.

Eşi ve kayınvalidesiyle paletli ambulansa konulan Karaoğlan, Eskiharman köyü yakınlarında bekleyen ambulansa bindirildikten sonra Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasta yakınlarından Murat Karaoğlan fırtına yüzünden 2 gündür yollarının kapalı olduğunu belirterek, köye kadar gelip hastalarını paletli ambulansla hastaneye kaldıran ekiplere teşekkür etti.

Sağlık ekipleri paletli ambulansla hamile kadın için seferber oldu - AĞRI

Karaoğlan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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