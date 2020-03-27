Sağlık ekipleri Posof'ta evleri dolaşıyor - Son Dakika

Sağlık ekipleri Posof'ta evleri dolaşıyor
6 saat önce
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı tedbirler en üst seviyede uygulanmaya devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı tedbirler en üst seviyede uygulanmaya devam ediyor. Posof'ta sağlık ekipleri merkez ve mahallelerde sağlık taraması yapmaya devam ediyor.
Belediye ekipleri cadde ve sokakların temizliklerini aksatmadan sürdürürken ilçede ki sağlık ekipleri de her an görevde. Oluşturdukları ekiplerle ilçe merkezinde ve köylerde ki taramalarına devam ediyorlar. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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