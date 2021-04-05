Sağlık ekipleri salgına rağmen "erken tanı" için kırsalda kanserin izini sürdü - Son Dakika

Sağlık ekipleri salgına rağmen "erken tanı" için kırsalda kanserin izini sürdü

05.04.2021 11:21
Sağlık ekipleri salgına rağmen

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kırsal mahallelerde kapı kapı dolaşan sağlık ekipleri, kadınlara kanserde erken tanının önemini anlatıp bölgede konuşlandırılan tırda taramalarını yaptı.

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kırsal mahallelerde kapı kapı dolaşan sağlık ekipleri, kadınlara kanserde erken tanının önemini anlatıp bölgede konuşlandırılan tırda taramalarını yaptı.

Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi sorumluları ile Toprakkale Aile Sağlığı Merkezi görevlileri, 29 kırsal mahallede meme, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik tarama yapmak için çalışma başlattı.

Karlı arazilerden geçerek kırsal mahallelere giden ekip, tek tek görüştüğü kadınlara, sık görülen kanser türlerine yönelik bilgiler vererek kanser taramalarını yaptırmaları için ikna çalışması yürüttü.

Görüşmeler sonucunda ikna edilen yüzlerce kişi, tahsis edilen araçlarla ilçedeki Toprakkale Aile Sağlığı Merkezi'ne getirilerek, burada konuşlandırılan KETEM tırında ücretsiz kanser taramasından geçirildi.

Aziziye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sefa Bilici, AA muhabirine, sağlık ekiplerinin gayretiyle bölgede özelikle kolon, meme ve rahim kanseri taramalarının 3 haftada tamamlandığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde bölgeye gönderilen KETEM tırıyla tarama hizmetlerinin yapıldığını anlatan Bilici, "Vatandaşımız kanser taramalarına geç kalmasın. Kanser ne kadar erken teşhis edilirse bu işin tedavisinin o kadar kısa sürede yapılması mümkün. Bu anlamda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

"Toplum sağlığı hizmetiyle aile yapısına büyük katkı sunduk"

Toprakkale Aile Sağlığı Merkezi sorumlusu Dr. İbrahim Fatih Doğan da sorumluluk alanlarındaki 29 mahallede tarama yapılacak kişileri önceden hazırladıklarını anlattı.

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyene dikkat edilerek taramalarının yapıldığını dile getiren Doğan, "284 kadına mamografi çekildi, 220 rahim ağzı kanseri taraması yaptık. 400 vatandaşımızın da kolon kanseri taramalarını gerçekleştirdik. Şüpheli vakaları da ileri tetkik için Erzurum'a sevk ettik." diye konuştu.

Doğan, bölgede kardan kapanan köy yollarının Büyükşehir Belediyesince açıldığını, kar kış demeden ekiplerle kanser taramasını tamamladıklarını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar kanserle alakalı şikayetleri olmadığından taramaya pek gelmek istemiyordu. Erken tanının önemini, taramaların hayat kurtarıcı olduğunu, taranmaktan korkmamaları gerektiğini anlattık. Tarama işlerinde 3 bin kilometre yol yapıldı. Vatandaşımızın sağlığı için 10 bin kilometre de olsa yol yapmaya değer. Bir hayatı, bir anneyi, bir kadını kanserden kurtarmak hepsinden ve her şeyden önemli. Toplum sağlığı hizmetiyle aile yapısına büyük katkı sunduk."

KETEM görevlisi Derya Şen de taramaların zorlu kış şartlarına rağmen verimli tamamlanmasından mutlu olduklarını belirterek, "Kanser maalesef günümüzün korkulan hastalığı. Kırsaldaki insanlar uzak mesafe olduğu için merkeze kanser taramasına gidemiyor. Böyle bir hizmet buraya gelmişken vatandaşları taramaya getirmek de bizim görevimizdi. Bölgedekileri ikna edip hepsini getirdik." dedi.

Görevli Filiz Arslan Örs de "bir kadın bir hayat" sloganıyla yola çıktıklarını anlatarak, "Rahim ağzı kanseri sinsi bir hastalık, son evrede fark ediliyor. Bu hastalıktan ölenler olduğunu gördük. Kadınları tarama yaptırmaları için ikna ediyoruz. Erken tanı hayat kurtarır. Ayrıca kanser haftasında bu kadar yüksek sayıda tarama yapmak bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da kanser tarama çalışmalarını başarıyla tamamlayan sağlık ekibine teşekkür plaketi verdi.

Toprakkale, Aziziye, Erzurum, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık ekipleri salgına rağmen 'erken tanı' için kırsalda kanserin izini sürdü - Son Dakika


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