Son Dakika Haberleri: Sağlık ekipleri, yaylada hastalanan kişi için seferber oldu
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Sağlık ekipleri, yaylada hastalanan kişi için seferber oldu

1 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde kamp için gittiği yaylada hastalanan kişiye 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekipleri, yaylada hastalanan kişi için seferber oldu, System.String[]
Artvin'in Arhavi ilçesinde kamp için gittiği yaylada hastalanan kişiye 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Arılı köyü Sırtlı Yaylası'na arkadaşlarıyla kamp yapmak için giden Fatih Alay (36) rahatsızlandı.
Bunun üzerine arkadaşları, yolun bozuk ve engebeli olması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, Alay'a ilk müdahaleyi kamp alanında yaptı.
Alay, daha sonra sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Artvin, Arhavi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:13 Kaynak: AA
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