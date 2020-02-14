Sağlık ekipleri zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor - Son Dakika
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Sağlık ekipleri zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor

6 saat önce

Adıyaman'da kar yağışının etkili olduğu Sincik ilçesinde sağlık ekipleri zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Sağlık ekipleri zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor, System.String[]

Adıyaman'da kar yağışının etkili olduğu Sincik ilçesinde sağlık ekipleri zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor.


Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı ilçede bazı bölgelerde tipi nedeniyle kar kalınlığı 3 metreye ulaşıyor. 112 acil sağlık ekipleri ilçe merkezi dışında köylerdeki vakalara ulaşmak için de kar ile mücadele ediyor. Paletli ambulansın da bulunduğu ilçede ekipler zaman zaman yolda mahsur kalıyor.


Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler köyünden gelen bir ihbar üzerine hastaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekipleri, ilçe çıkışında kar ve buz nedeniyle ilerleyemedi. Aracı kara saplanan sağlık ekibi hastaya ulaşmak için paletli ambulans çağırdı. Bir taraftan da Sincik Belediyesine ait greyder gelerek yolu açıp ambulansı saplandığı yerden kurtardı. Şahinbeyler köyüne doğru ilerleyen sağlık ekibi hastanın talebi üzerine geri döndü.


Adıyaman'da kırsal yerleşim bölgelerinde kar nedeniyle kapalı olan köy yollarını açmak için İl Özel İdare ekipleri mücadele ediyor. Merkeze bağlı 9 köy ve 9 mezra, Besni ilçesine bağlı 7 köy ve 5 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 11 köy ve 17 mezra, Gerger ilçesine bağlı 24 köy ve 47 mezra, Gölbaşı ilçesine bağlı 2 köy ve 2 mezra, Kahta ilçesine bağlı 2 köy ve 6 mezra, Sincik ilçesine bağlı 13 köy ve 31 mezra, Tut ilçesine bağlı 2 köy ve 1 mezra olmak üzere toplam 70 köy ve 117 mezraya ulaşım sağlanamıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
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