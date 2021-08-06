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Sağlık ekiplerinden telefon ve internetin çekmediği kırsal mahallede telsiz aracılığıyla zorlu aşı çalışması - Son Dakika

Sağlık ekiplerinden telefon ve internetin çekmediği kırsal mahallede telsiz aracılığıyla zorlu aşı çalışması

06.08.2021 12:44
Sağlık ekiplerinden telefon ve internetin çekmediği kırsal mahallede telsiz aracılığıyla zorlu aşı çalışması, System.String[]

Erzurum'da, telefon ve internet şebekesi çekmeyen kırsal mahallenin sakinlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sistemine kayıt etmek için internetin çektiği tepelere tırmanıp bu mahalle ile telsizle iletişim kurmak zorunda kalan sağlık ekipleri, her türlü zorluğa rağmen aşı...

Erzurum'da, telefon ve internet şebekesi çekmeyen kırsal mahallenin sakinlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sistemine kayıt etmek için internetin çektiği tepelere tırmanıp bu mahalle ile telsizle iletişim kurmak zorunda kalan sağlık ekipleri, her türlü zorluğa rağmen aşı mesaisini sürdürüyor.

Palandöken ilçesinin kırsaldaki mahallelerinin muhtarlarıyla koordineli şekilde çalışarak her gün ambulans ve araçlarla kırsal kesimdeki mahallelere giden Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hiç aşı olmayan ya da ikinci doz aşısını yaptıramayan kişilere aşıyı ulaştırıyor.

Bu çerçevede ilçeye 65 kilometre uzaklıktaki Aziziye Mahallesi sakinlerine aşı yapmak isteyen sağlık görevlileri, dağların arasında olduğu için telefon ve internet çekmeyen mahalledeki kişileri aşı sistemine kayıt yapmak için farklı bir yöntem uyguladı.

Aşı yapacak sağlık ekibi söz konusu mahalleye giderken bazı sağlık görevlileri de mahalle sakinlerinden temin ettikleri telsizle, yüksek bir tepeye tırmandı.

Mahalleye ulaşan sağlık ekibi, aşı olacakların vatandaşlık numaralarını, telefon ve internetin çektiği tepedeki sağlık ekibine telsizle bildirdi.

Tepedeki görevlilerin bu vatandaşlık numarası aracılığıyla aşı olacakları sisteme kayıt etmesinin ardından mahalledeki sağlık ekibi, aşı uyguladı.

İlçede yaklaşık 2 haftadır hayata geçirilen mobil aşı çadırları ve mahallelerdeki zorlu aşı uygulamasıyla aşılama oranlarında artış yaşanıyor.

Sağlık ekipleri, vatandaşları aşılamak için dağ ve tepeleri aşıyor

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AA muhabirine, sağlık ordusunun Kovid-19 ile mücadelede dağ, taş, bayır, tepe demeden her türlü zorlu coğrafyada canla başla çalıştığını söyledi.

Ev ev gezerek aşı yapmaya çalışan sağlık personelinin özverili gayretleriyle şehrin aşı oranlarının yükseldiğini ifade eden Bedir, "Her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vaka sayılarının hızla arttığı bu dönemde, güzel şehrimizde yaşayan herkesi aşı için daha duyarlı olmaya, hep beraber Erzurum'u önce sarıya, sonra riskin düşük olduğu mavi şehirler kategorisine taşımaya davet ediyoruz." dedi.

Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Ali Fuat da toplu aşılama yapmak ve aşılama oranlarını yükseltmek için kırsala gittiklerini söyledi.

Kırsaldaki halkın aşıya olumlu baktığını ve aşı olmayı istediğini belirten Fuat, "Palandöken ilçesi olarak yüzde 75-80 civarında aşılama hedefimiz var, İl ve ilçe sağlık müdürlerimiz koordinesinde hedefe ulaşmak için ekibimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gittikleri Aziziye Mahallesi'nde telefon şebekelerinin çekmediğini ve iletişim sorunu yaşadıklarını anlatan Fuat, şöyle devam etti:

"Yüksek dağlık alanlardan geçtik, telefonlar çekmedi, iletişim kuramadık ama sonuç güzel olacak. Şu an burada telefon çekmiyor, tepeye çıkacağız, bayır tırmanacağız. Barkodları okutup kayıt yaparak vatandaşa aşı yapacağız. Kırsaldaki mahalle sakinlerinin verdiği telsiz ile de köyde kalan sağlık ekibimizle iletişim kurup aşıları yaptıracağız. Ev ev, kapı kapı dolaşıyoruz. Hayvan pazarından cami avlusuna, mezarlıklardan kahvelere kadar gidip aşı yapıyoruz. Yaklaşık 2 haftalık çalışmayla güzel sonuçlar aldık."

Aşı oranı yükselince toplumsal bağışıklık da yükseliyor

Fuat, aşı ekiplerinin günlük kırsalda 3 ila 5 mahalleye gittiğini ve çok sayıda vatandaşa aşı uyguladıklarını belirtti.

Aşıya karşı duyarlı olunmasını istediklerini ifade eden Fuat, "Normalde aşı yapabilmemiz için internet üzerinden barkodu okutmamız gerekiyor, her barkod aşıya zimmetli gibi. Kişilerin kimlik numarasını internet uygulamasına yazıp barkod okutarak aşıyı yapabiliyoruz. Bu köyde internet ve telefon şebekesi çekmediği için tepeye tırmandık. Bayağı zorlandık. Nefes darlığı çektik. Telsizlerle iletişim kuruyoruz. Aşı oranımız ne kadar yüksek olursa toplumsal bağışıklık da o kadar yüksek oluyor. Kovid-19'dan kurtulmanın tek yolu aşı." diye konuştu.

Elazığ'dan söz konusu mahallenin yaylasına hayvan otlatmak için gelen Hıdır Yıldırım da "Hayvancılıkla uğraşıyoruz, Allah razı olsun sağlık ekipleri geldiler, ev ev dolaşıp aşı yapıyorlar. Uygulamadan çok memnunuz, Allah devletimize zeval vermesin. Bu hastalıktan kurtulmak için tüm vatandaşlar aşı olsun. " dedi.

Aziziye Mahallesi sakinlerinden Özkan Ağdaş da mahallelerinin merkeze çok uzakta olduğunu belirterek, sağlık ekiplerinin zorlu coğrafyada aşı yaptığını dile getirdi.

"Doktor ve sağlık personeli evimize kadar geldi, çok mutlu olduk"

Köylerinde telefon şebekelerinin uzun zamandır çekmediğini belirten Ağdaş,"Doktor ve sağlık personeli evimize kadar geldi, çok mutlu olduk. Emeği geçenlerden ve tüm sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hilmi Dalkıran ise salgın döneminde vatandaşa her türlü hizmet sunulduğunu belirterek, "Allah Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan razı olsun. Sağlıkçılar hoş gelmişler, onlar sayesinde ikinci doz aşımı oldum. Herkes aşı olsun." diye konuştu.

Aşı olan Nahide Ağdağ da tüm vatandaşları aşıya davet ederek, köylerine gelen sağlık ekiplerine şükranlarını dile getirdi.

Aşı olan Hamza Gör ise sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Çok güzel uygulama, Allah devletimize zeval vermesin. Çalışmalardan memnunuz. Sağlık ekiplerine minnettarız, evlerimize gelip hal hatır soruyorlar. Eski günleri Allah bir daha göstermesin, o zamandan bu zamana çok fark var." açıklamasında bulundu.

Sağlık ekiplerinden telefon ve internetin çekmediği kırsal mahallede telsiz aracılığıyla zorlu aşı çalışması
Sağlık ekiplerinden telefon ve internetin çekmediği kırsal mahallede telsiz aracılığıyla zorlu aşı çalışması
Sağlık ekiplerinden telefon ve internetin çekmediği kırsal mahallede telsiz aracılığıyla zorlu aşı çalışması
Sağlık ekiplerinden telefon ve internetin çekmediği kırsal mahallede telsiz aracılığıyla zorlu aşı çalışması
Sağlık ekiplerinden telefon ve internetin çekmediği kırsal mahallede telsiz aracılığıyla zorlu aşı çalışması

COVIRAN Bereket, Hisarcık, Erzurum, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık ekiplerinden telefon ve internetin çekmediği kırsal mahallede telsiz aracılığıyla zorlu aşı çalışması - Son Dakika


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