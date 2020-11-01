Sağlık ekiplerine yanlış bilgi verenler 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak - Son Dakika

Sağlık ekiplerine yanlış bilgi verenler 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak

01.11.2020 13:14
Sağlık ekiplerine yanlış bilgi verenler 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak, System.String[]

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, koronavirüs salgını ile mücadele eden filyasyon ekiplerine yanlış bilgi veren vatandaşları uyararak, "Türk Ceza Kanunu'nun 206.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, koronavirüs salgını ile mücadele eden filyasyon ekiplerine yanlış bilgi veren vatandaşları uyararak, "Türk Ceza Kanunu'nun 206. Maddesinde yer alan resmi bir belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine doğru beyanda bulunmamak konusu 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasını gerektiren bir hükümdür" dedi.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, "Mart ayından beri covid-19 hastalığı ile ilgili kapsamlı çalışma sürüyor. Bu çalışmada en önemli konulardan biri doğru filyasyon yapabilmek. Filyasyon olayı hastalığın taşıyıcısı olup etrafına bulaştıran kişilerin doğru bir şekilde saptanması ve bu saptanan kişilerin toplumdan izole edilmesidir. Kayseri'de özellikle filyasyon ekipleri gece gündüz 8 aydır şehrimizin hemen hemen her mahallesinde sürekli çalışma içindeler. Bu çalışmada birinci basamak sağlık kuruluşları hem hastaneler hem de 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarımız bu çalışmayı organize bir halde yürütüyorlar. Filyasyon ekipleri, pozitif çıkan vakaları sürekli arayarak, 'Beyefendi veya hanımefendi testiniz pozitif çıktı. Lütfen biz gelene kadar evden ayrılmayın' diyerek bunların adres sorgulamasını yapıyor ve dışarı çıkmalarını engelleyerek, evlerine giderek filyasyon çalışması yapıyorlar" diye konuştu.

"Buradaki amacımız hastaların, hastalığı nereden kaptığını tespit etmektir. Bu kişinin birlikte yaşadığı insanların hasta olma riski diğer kişilere oranla daha yüksek. Bunlar hasta olduğu zaman ayrı bir virüs taşıyıcısı ve yayıcısı olacaklardır" diyen Dr. Kılıç, "Özellikle Kayseri'de Covid-19'un başlaması ile birlikte kriz masası kurulmuş durumda. Kriz masasında İl Sağlık Müdürümüz komutasında toplanarak her gün şehirde çıkan pozitif vakaları, bunların kimlerle temas ettiğini, vaka çıkan iş yerlerini tek tek değerlendiriyoruz. Özellikle vakaların artış gösterdiği işletmeleri değerlendiriyoruz ve alınacak tedbirleri tek tek görsel ve uygulamalı olarak gösteriyoruz.

Bu şekilde insanların sağlıklı bir şekilde çalışma hayatına devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Unutmayalım ki Covid-19 ile birlikte normal yaşam şartlarımız değişmiştir. Buna biz yeni normal hayat diyoruz. Bu dönemde herkesin mutlaka izolasyon, sosyal mesafe ve maske ile temizlik konularına dikkat etmelerini istiyoruz. Bu dönemde ayrıyeten pozitif çıkan insanlarımızdan da son 5 günde birlikte oturup kalktıkları, özelikle maskesiz bir arada oldukları kişileri ekiplerimize doğru olarak belirtmelerini, isimlerini ve adreslerini vermelerini istiyoruz.

Covid-19 ile mücadelenin en önemli unsurlarından birisi filyasyondur ve bunun sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın temaslı oldukları kişileri en doğru şekilde ekiplerimize bildirmelerini istiyoruz. Bize filyasyon çalışmalarında doğru ve gerçek bilgilerin verilmemesi halinde Covid-19 salgını yayılmaya devam edecektir. Bu hastalıkla mücadelede sadece sağlık çalışanlarımızın gayreti değil diğer vatandaşlarımızın da destek olması mutlak gerekliliktir. İnsanın kendi sağlığını koruması bir vatandaşlık görevidir.

Türk Ceza Kanunu'nun 206. Maddesinde yer alan resmi bir belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine doğru beyanda bulunmamak konusu 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasını gerektiren bir hükümdür.

İl Hıfzısıhha Kurulu'nda da bu konu tekrar tekrar belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşı karşıya gelmemesi, para cezası ve idari ceza ile karşı karşıya kalmaması için doğru bilgileri vermelerini talep ediyoruz. Unutulmasın ki biz sağlıklı bir toplum için çalışıyoruz. Gecemizi ve gündüzümüzü bunun için harcıyoruz." - KAYSERİ

Sağlık ekiplerine yanlış bilgi verenler 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak

Türk Ceza Kanunu, İsmail Kılıç, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık ekiplerine yanlış bilgi verenler 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak - Son Dakika


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