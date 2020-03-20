“Sağlık ekiplerini dinleyeceğiz, acele etmeyeceğiz” - Son Dakika
Son Dakika Spor “Sağlık ekiplerini dinleyeceğiz, acele etmeyeceğiz” - Son Dakika Spor

“Sağlık ekiplerini dinleyeceğiz, acele etmeyeceğiz”

6 saat önce

12 Mart’ta Utah Jazz’in yıldız pivotu Rudy Gobert’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından NBA’de sezon askıya alınmıştı.

“Sağlık ekiplerini dinleyeceğiz, acele etmeyeceğiz”, System.String[]

12 Mart’ta Utah Jazz’in yıldız pivotu Rudy Gobert’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından NBA’de sezon askıya alınmıştı. Bu kararın ardından bütün takımlar oyuncularına test uygularken Gobert’in takım arkadaşı Donovan Mitchell, Brooklyn Nets’in yıldızı Kevin Durant ve Detroit Pistons’tan Christian Wood’un koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Normal sezonun yeniden başlamasına dair bazı kaynaklar Haziran veya Temmuz aylarını işaret etse de NBA Başkanı Adam Silver, tedbiri elden bırakmıyor. Geçtiğimiz gün ESPN’in yayınına konuk olan Silver, “Sağlık ekiplerini dinleyeceğiz, acele etmeyeceğiz. Ligimizi süresiz bir şekilde ertelediğimizde bunun geçici bir şey olduğunu yani en kısa sürede kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorduk. Fakat son olayların ardından görünen o ki en az bir ay lig olmayacak. Sağlık birinci önceliğimiz. Daha sonraki süreçte basketbola dönmek için her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Detroit Pistons, Rudy Gobert, Utah Jazz, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:00 

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