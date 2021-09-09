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Sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla "mavi" kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılama - Son Dakika

Sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla "mavi" kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılama

09.09.2021 11:27

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "mavi" kategoriye geçen Sakarya, sağlık çalışanlarının aşıya yönelik özverili çalışmaları ve çeşitli kampanyalarla tam aşılamada yüzde 100'e ulaşmayı hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "mavi" kategoriye geçen Sakarya, sağlık çalışanlarının aşıya yönelik özverili çalışmaları ve çeşitli kampanyalarla tam aşılamada yüzde 100'e ulaşmayı hedefliyor.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine, kentte aşılama hızını artırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Başlattıkları kampanyalarla vatandaşların ayağına gittiklerini belirten Öğütlü, "Baktık ki gençlerde de bir kampanya yapmamız gerekiyor. Onların sevdikleri bilgisayar, tablet ve telefon hediye edilmesi gibi kampanyalar yapıldı. Gerek hizmet içi eğitim ve gerekse de broşürler dağıtarak konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmamızdan sonra yüzde 75 ve üzerine çıktık ama biz yüzde 100'ü hedefliyoruz. Hala kampanyalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Öğütlü, okulların açılmasının aşılama için bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Şu anki sloganımız 'Öğrenciler Okula, Veliler Aşıya.' Bu da başarılı oldu, velilerimiz aşıya yönelmeye başladılar, sayılarımız artmaya başladı. Aynı şekilde yine okul ve iş yerlerindeki taramalar olsun, tatilden dönen vatandaşlarımız olsun, hepsi şu anda aşıya karşı temayül gösteriyorlar. Sayılarımız artmaya başladı. Bunu en kısa sürede yüzde 100'e ulaştırıp yeni mutasyon oluşmaması için tüm sağlık çalışanlarımızla beraber el birliğiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tedbirlerin uygulandığı yerlerde problem çıkmadığını, okulların ülkedeki en fazla tedbirlere uyulan yerler olduğunu aktaran Öğütlü, "Okullarda tedbirler ve vakalar takip ediliyor. Yapılacak hususlar anlatılıyor ve okul müdürleriyle öğretmenler bunların takibini yapıyorlar. Bizler de devamlı ilişki içindeyiz. Eminim ki okullarımız bu konuda en örnek gösterilen yerler olacaktır." dedi.

"Aşıya karşı ilgi arttı"

Öğütlü, sinema, konser, tiyatro ve futbol maçlarına insanların aşısız girmediğini ya da PCR testi yaptırmaları gerektiğini anımsatarak, bundan dolayı insanların aşıya karşı ilgilerinin arttığını söyledi.

Virüsün mutasyona uğradığını, bunu önlemenin aşı olduğunu vurgulayan Öğütlü, "Hepimizin aşılanması gerekiyor. Eksik aşı varsa o da çok önemli. 'Bir kere aşı oldum, artık yeter dememek lazım.' Tam aşılı olmamız gerekiyor. Bununla ilgili de zaten şu an aile sağlığı merkezlerimiz, hastaneler ve istasyonlarla bu konuda hizmet veriyoruz, herkesi aşıya bekliyoruz." diye konuştu.

Öğütlü, aşılamada yüzde 80'lere yaklaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah yüzde 100'e doğru gideceğiz. Tüm Türkiye'nin bunu başarması gerekiyor ki çok güzel bir ortalamayla gidiyor, yüzde 80'e geldi şu anda ve bundan sonra da yüzde 100 hedefimiz olması lazım. Önemli olan ikinci dozdan sonra da bu hedefi yakalamak ve mutasyona uğrayacak virüs bırakmayıp normal hayata dönmek. Normal hayatı da artık yaşamaya başladık gibi gözüküyor."

Aşıyla beraber tedbirlere uyum çağrısı

Aşının bulaşıcılığı yüzde 100 önlemediğini ancak hastalığın ağır geçirilmesini engellediğini ifade eden Öğütlü, "Ağır hastalık, yoğun bakım, entübe ve vefat oranlarına baktığımızda yüzde 90'ın üzerinde aşısız olanları görüyoruz. Yoğun bakımdaki o kötü manzaraları görmek istemiyoruz, onun için aşı oranını yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

Öğütlü, aşıyla beraber salgın bitinceye kadar tedbirlere ve özellikle maske kullanmaya devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla mavi kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılama
Sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla mavi kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılama
Sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla mavi kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılama
Sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla mavi kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılama
Sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla mavi kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılama

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla 'mavi' kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla "mavi" kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılama - Son Dakika
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