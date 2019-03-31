Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Sandık Başına Gittiler

Siirt'te 93 yaşındaki Emine Çiçek ve 75 yaşındaki Kerime Nas, sağlık ekiplerinin desteğiyle oyunu kullanmaya gitti.

Siirt'te 93 yaşındaki Emine Çiçek ve 75 yaşındaki Kerime Nas, sağlık ekiplerinin desteğiyle oyunu kullanmaya gitti.



Sandığa gidemeyecek durumda olup oy kullanmak isteyen, evde bakım hizmeti alan veya hastanede yatarak tedavi gören hastalara, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hizmet sunuyor. Bu kapsamda 93 yaşındaki Emine Çiçek ve 75 yaşındaki Kerime Nas, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak, oy kullanacakları sandıklara götürüldü.



İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, oyunu kullanamayan yaşlı ve yatalak 58 kişinin Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezi ekiplerince evlerinden alınarak oy kullanacakları yere götürülüp oylarını kullanmalarını sağladıklarını söyledi.

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