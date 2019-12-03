Son Dakika Haberleri: Sağlık ekiplerinin gerçeğini aratmayan tatbikatı
Son Dakika Güncel Sağlık ekiplerinin gerçeğini aratmayan tatbikatı - Son Dakika

Sağlık ekiplerinin gerçeğini aratmayan tatbikatı

6 saat önce

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gerçeği aratmayan bir tatbikatta buluştu.

Sağlık ekiplerinin gerçeğini aratmayan tatbikatı, System.String[]

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri gerçeği aratmayan bir tatbikatta buluştu.

Hakemli eğitim tatbikatında hazırlanan senaryoya göre ölü ve çok sayıda yaralının olduğu trafik kazası anonsunu alan ekiplerin sevki, olay yerine ulaşan ekiplerin yaralılara müdahalesi ve sağlık kuruluşlarına nakilleri canlandırıldı.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin de katıldığı tatbikatta ekiplerin hızı, yaralılara uyguladıkları müdahaleleri değerlendirilerek puan verildi.

Kazada yaralanmalar ve acil müdahale uygulanması gereken yaralı vatandaşların gerçeği aratmayan davranışları ve sağlık ekiplerinin koordinasyon içerisinde müdahaleleri ilgiyle izlendi.

Tatbikatı izleyen Vali Mantı tatbikatı oldukça başarılı bulduğunu belirterek, olmasını asla istemediklerini ancak olası acil bir durumda karmaşaya meydan vermeden müdahalenin önemini ortaya koyması bakımından bu tür eğitimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ve Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Can Cansızlar'dan bilgi alan Vali Ali Mantı gerçeğini aratmayan bir tatbikat yapıldığını söyledi.

11 Ambulans, 3 özel hastane ambulansı, 2 UMKE timinin yer aldığı tatbikat, 112 Acil Sağlık Hizmeti ve UMKE'den 45 personel, özel hastanelerden 9 ve 30 acil yardım öğrencisi toplam 84 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Ali Mantı tatbikat sonrası ekipleri tebrik etti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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