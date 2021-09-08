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Son dakika: Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Van'ı aşılamada "mavi" kategoriye yükseltti - Son Dakika

Son dakika: Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Van'ı aşılamada "mavi" kategoriye yükseltti

08.09.2021 13:24

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "mavi" kategoriye yükselen Van'da bu oranın artırılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "mavi" kategoriye yükselen Van'da bu oranın artırılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Aşılama oranı artan kentte kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da sağlık ekiplerine destek veriyor.

Mobil ekiplerin kırsal mahalleleri gezdiği kentte gençlerin aşılama çalışmalarına katılım oranını artırabilmek için kurulan "ikna ekipleri" de mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

Aşı noktalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı çalışmalarında önemli bir seviyeye geldiklerini söyledi.

Haritada "mavi" kategoriye geçmenin sevincini yaşadıkların belirten Bilmez, şöyle dedi:

"Genç nüfusumuz çok fazla. Nüfusumuzun yüzde 64'e yakını 60 yaşın altında. Genç nüfusta maalesef istediğimiz başarıyı çok çabuk elde edemedik. Dün itibariyle 'mavi' kategoriye geçtik ama işimiz bitmedi. İkinci doz aşılarda da bu başarıyı yakalamamız gerekir. Bütün hastanelerimiz, sağlık ocakları ve aile hekimlerimizde aşı yapılmakta. Şehirde aşı için 80'nin üzerinde gezici ekip kurduk. Şehrin farklı noktalarında 40'ın üzerinde sabit aşı noktaları kurduk. Bu ekipler 7/24 görev yapmakta."

Günlük vaka oranında belli bir düşüş yaşandığını anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Birkaç hafta önce günlük vaka sayımız 400 civarındaydı. Bu sayı şimdi 100-150 bandına indi. Hastanelerdeki doluluk oranımız bir ara yüzde 90'nı bulmuştu. Şu an Kovid-19 için ayrılan bölümlerde doluluk oranı yüzde 37 seviyesinde. Temennimiz halkımızın hijyen, maske ve mesafeye duyarlılığı devam ettirmesi. Hayatın normale dönmesi için herkesin kurallara uymasını istiyoruz. 18 yaş üzerinde aşı oranında yüzde 70'i yakaladık. Toplam 923 bin 126 doz aşı yapıldı. Bunun 534 bin 856'sı birinci doz, 348 bin 460'ı ikinci doz ve üçüncü doz yapanlar ise 39 bin 810'dur."

Son dakika: Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Van'ı aşılamada mavi kategoriye yükseltti
Son dakika: Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Van'ı aşılamada mavi kategoriye yükseltti
Son dakika: Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Van'ı aşılamada mavi kategoriye yükseltti
Son dakika: Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Van'ı aşılamada mavi kategoriye yükseltti
Son dakika: Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Van'ı aşılamada mavi kategoriye yükseltti

COVIRAN Bereket, Emin Bilmez, Kamu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Van'ı aşılamada 'mavi' kategoriye yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Van'ı aşılamada "mavi" kategoriye yükseltti - Son Dakika
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