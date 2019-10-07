Son Dakika Haberleri: "Sağlık Elçileri" Kayseri'ye konuk oldu
Son Dakika Güncel 'Sağlık Elçileri' Kayseri'ye konuk oldu

"Sağlık Elçileri" Kayseri'ye konuk oldu

56 dakika önce

Sanofi Pasteur'ün ÇABA Derneği iş birliğiyle önlenebilir hastalıklara dikkati çekme amacıyla başlattığı "Evimizin Sağlık Elçileri" projesi kapsamında kentte etkinlik düzenlendi.

Sanofi Pasteur'ün ÇABA Derneği iş birliğiyle önlenebilir hastalıklara dikkati çekme amacıyla başlattığı "Evimizin Sağlık Elçileri" projesi kapsamında kentte etkinlik düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe, şarkıcı Ayla Çelik de konuk olarak katıldı.

Gazeteci Balçiçek İlter'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik ve Dr. Özlem Cankurtaran'ın katılımıyla gerçekleşen eğitime kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Dernek Başkanı Eda Kosif, burada yaptığı konuşmada, önceliği eğitim olan, gönüllük ilkesi ile çalışan bir dernek olduklarını söyledi.

"Sağlık Elçileri" projesi kapsamında kentleri gezdiklerini ve sağlık konusuyla ilgili halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Kosif, "Doğru bilinen yanlışları birbirimize aktarabilmek ve yenilikleri sizinle paylaşmak için buradayız." dedi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, sigara kullanmanın zararlarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Şarkıcı Ayla Çelik de söylediği şarkılarla etkinliğe renk kattı.

Sanofi Pasteur, Cankurtaran, Ayla Çelik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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